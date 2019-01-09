Торопившийся водитель сбил двух человек на тротуаре в Ярославле

В Ярославле водитель в попытке проскочить перекресток на красный сигнал светофора зацепил маршрутку, а затем вылетел на тротуар и сбил двух пожилых людей. Камера наблюдения зафиксировала момент столкновения.

ДТП произошло около 13 часов 9 января на углу проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе. На кадрах видно, что водитель ПАЗа начал поворачивать на мигающий зеленый, а Suzuki SX4 вылетел на перекресток, когда уже загорелся красный сигнал светофора.

Автобус в последний момент остановился, так что легковушка задела его по касательной, но удержать на дороге двигавшуюся на высокой скорости машину 20-летнему водителю не удалось — автомобиль боком вылетел на тротуар и сбил двух человек. Несказанно повезло мужчине с ребенком, которые чудом не угодили под колеса Suzuki.

Пострадавшего 65-летнего пенсионера после осмотра отпустили домой, а получившую травмы 81-летнюю женщину госпитализировали.