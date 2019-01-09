Под Оренбургом вспыхнул завод промышленного цинкования

Сотрудников расположенного под Оренбургом завода промышленного цинкования эвакуировали после вспыхнувшего в одном из цехов сильного пожара. Очевидцы сняли на видео последствия ЧП.

Сообщение о возгорании на предприятии в селе Покровка Новосергиевского района поступило около 17:30 в среду, 9 января. По последним данным, площадь пожара, которому присвоен высший ранг сложности, составляет около 3 тысяч квадратных метров.

В Покровку выехал губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

По предварительным данным, огонь вспыхнул в цехе горячего цинкования, всех сотрудников которого успели эвакуировать. Информации о пострадавших не поступало.

Выясняется и экологическая опасность крупного пожара для населенных пунктов.