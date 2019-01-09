Человек эпохи перестройки: умер Анатолий Лукьянов

В возрасте 88 лет скончался последний в истории председатель Верховного Совета СССР, экс-депутат Госдумы Анатолий Лукьянов. Последнее время Анатолий Лукьянов тяжело болел.

Решение о дате прощания и месте похорон отца будет принято позже, пояснила дочь Лукьянова, профессор Высшей школы экономики Елена Лукьянова.

Анатолий Лукьянов родился 7 мая 1930 года в Смоленске, напоминает ТАСС. С 13 лет он работал на оборонном заводе. А в 1953 году окончил юридический факультет МГУ. Там же он познакомился с Михаилом Горбачевым. Он был среди тех, кто поддержал горбачевские реформы середины 1980-х: "Гласность", "Ускорение", Перестройку".

В марте 1990 года, когда Горбачев был избран президентом Советского Союза, Лукьянов сменил его на посту председателя Верховного Совета СССР. Должность председателя Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов занимал до сентября 1991 года. В августе Анатолий Лукьянов вошел в состав ГКЧП, который изолировал Михаила Горбачева в Форосе и помешал подписанию нового Союзного договора.

Анатолий Лукьянов увлекался написанием стихов. Книги стихов издавались под псевдонимом Осенев.

С 2004 года Лукьянов был профессором кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.