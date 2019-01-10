Вадим Рабинович: украинцев обрекают на замерзание

В Верховной Раде заявили, что власти страны окончательно продались МВФ и теперь Незалежную ждёт стремительный рост тарифов. Как написал на своей странице в соцсети депутат Вадим Рабинович, в платёжках за январь будут уже совсем другие цифры.

Так, отопление может подорожать почти на четверть. Народный избранник считает, что это добьёт всех пенсионеров. И подчеркивает — люди уже на пределе.

Эта зима на Украине выдалась холодной, отмечает телеканал "Россия 24". По данным Минздрава, с начала сезона с признаками обморожения или переохлаждения обратились больше тысячи человек. 64 — скончались.