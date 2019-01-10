Пустая трата времени: между Трампом и демократами по-прежнему мексиканская стена
"Это была пустая трата времени!". С такими словами президент США Дональд Трамп ушел со встречи с демократами. Им не удалось договориться по шатдауну. Демократы по-прежнему против миллиардных трат на строительство стены на границе с Мексикой. Следовательно, бюджет так и не принят, и работа федерального правительства до сих пор не возобновлена.
Встреча в Белом Доме за закрытыми дверями продлилась, как и было запланировано, примерно, 45 минут. Миллионы американцев возлагали на нее большие надежды: бюджет подпишут, правительство снова заработает, сотни тысяч сотрудников госучреждений наконец-то выйдут из почти трехнедельного вынужденного неоплачиваемого отпуска. Однако лидеры демократов, которых к себе пригласил Дональд Трамп, из Белого Дома вышли крайне возмущенными. Договориться не удалось.
"Мы снова увидели вспышку гнева. Трамп не смог добиться своего, поэтому просто встал и ушел. Я просил его: возобнови работу правительства! Ведь завтра многие американцы не смогут выплатить ипотеку, оплатить счета, не получат зарплату. Он ответил, что если сделает это, то мы не сделаем то, чего хочет он", — заявил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер.
"Я бы сказала Дональду Трампу следующее: если вы не понимаете финансовой незащищенности, то у вас будет политика, где вы с гордостью станете говорить "я буду держать правительство закрытым несколько месяцев или лет — пока вы, наконец, не примете мою позицию", — заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Сам президент США выходить к журналистам не стал. Об итогах встречи в своей манере он сообщил в Twitter. "Демократы не согласились выделить примерно 6 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Значит, разговаривать не о чем". Перед прессой за него отдувался вице-президент Майк Пенс.
"Я знаю, что миллионы американцев, как и мы, разочарованы тем, что демократы не желают вести добросовестные переговоры. Они закрывают глаза на серьезный гуманитарный кризис, который возник на нашей южной границе. Но президент Трамп, вместе с его администрацией и лидерами Республиканцев будет двигаться вперед! И добьется таких реформ, которые обеспечат безопасность американского народа".
Накануне американский лидер обратился к нации. Заявил, что проблема нелегальных мигрантов уже привела Штаты к настоящему серьезнейшему кризису. И строительство стены жизненно необходимо. Режим ЧП объявлять не стал. Но перед встречей с демократами подчеркнул, что вообще-то имеет на это полное право.
"Вокруг происходит столько хорошего, но мы вынуждены заботиться о безопасности на границе с Мексикой. Я надеюсь и верю, что демократы и республиканцы наконец-то сработаются. Но если этого не произойдет — я буду говорить и действовать уже совсем по-другому", — заявил Трамп.
Противостояние республиканцев и демократов продолжается. На уступки идти никто не собирается. Тем временем, Соединенным Штатам пророчат кризис уже экономический. Американские профсоюзы начали подавать в суд на администрацию Трампа за "вопиющее нарушение трудового законодательства". Они требуют возобновить работу правительства и выплачивать людям зарплату. Либо – не заставлять их работать бесплатно.
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