Africa Eco Race. Титов и Русов вошли в Топ-20 ралли-рейда

В главной пустыне Черного континента продолжается ралли-рейд Africa Eco Race 2019. После схода одного из фаворитов Сергея Куприянова в российской диаспоре гонки осталось четыре экипажа. Лучший из них в составе Алексея Титова и Андрея Русова поднялся на 17-е место.

Наши гонщики, выступающие на внедорожнике Ford, вошли после 8-го этапа в Топ-20 гонки, в которой лидируют французы Жан-Пьер Струго и Франсуа Борзотто. Еще три российских экипажа, которые едут по Сахаре на отечественных внедорожниках "УАЗ", занимают 25-е, 26-е и 28-е места.