Подрядчик космодрома Восточный арестован после попытки улететь во Вьетнам

Суд Благовещенска арестовал главу московской компании "Лео Телеком" Антона Новикова, обвиняемого в мошенничестве при выполнении подрядных работ на космодроме Восточный.

По данным следователей, с августа по декабрь 2017 года он присвоил более 25,8 миллиона рублей. Деньги принадлежали Центру эксплуатации наземной космической инфраструктуры (предприятие Роскосмоса).

Задержали мужчину в столичном аэропорту Шереметьево при попытке вылететь во Вьетнам. Доказательств приобретения обратного билета в Россию он предоставить не смог.

Суд посчитал, что находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия или оказать влияние на свидетелей, и принял решение об аресте бизнесмена до конца февраля, сообщает "Интерфакс".