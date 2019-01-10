В шахте московского лифта нашли скелет

В московском районе Бирюлево Восточное в шахте лифта найден скелет человека.

В полицию об этом сообщил управляющий компании по аренде складских и офисных помещений, сообщил ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, этот человек умер больше года назад. Его останки направлены на судмедэкспертизу, следователи Следственного комитета по данному факту проводят проверку.