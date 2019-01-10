Карен Хачанов сыграет с Гоевчиком на старте Открытого чемпионата Австралии

Российские теннисисты узнали соперников по первому кругу Открытого чемпионата Австралии – стартового турнира серии "Большого шлема". Первая ракетка России Карен Хачанов, получивший 10 номер посева, стартует на кортах Мельбурна матчем против немца Петера Гоевчика.

Первым соперником 16 сеяного россиянина Даниила Медведева станет один из победителей квалификационного раунда. Евгений Донской получил в соперники серба Ласло Дьере, а Андрей Рублев – американца Маккензи Макдональда.

Лидер мирового рейтинга и посева на турнире серб Новак Джокович узнает имя своего соперника по завершении отборочного этапа турнира. Испанец Рафаэль Надаль сыграет с австралийцем Джеймсом Даквортом, а третья ракетка Australian Open швейцарец Роджер Федерер получил в соперники представителя Узбекистана Дениса Истомина.

Основной этап Открытого чемпионата Австралии стартует в понедельник, 14 января.