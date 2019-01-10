Оборонялась картриджем: в Калужской области ограбили букмекерскую контору. Видео

Вооружившись топором и предметом, похожим на пистолет, налетчик ограбил букмекерскую контору в городе Малоярославце, а затем сбежал, забыв инструмент для рубки дров на месте преступления.

Инцидент был снят на видео камерой наблюдения. На кадрах, опубликованных МВД РФ, видно, как грабитель разбил топором стекло, перелез через стойку, ворвался в служебную зону и забрал содержимое кассы.

Во время нападения сотрудница конторы безуспешно звала на помощь Артура, вероятно, коллегу, а затем, когда налетчик оказался в непосредственной близости, вооружилась картриджем от принтера и оборонялась им как щитом.

Преступник вскоре скрылся, забыв свой топор и растеряв по пути часть добычи. Однако вскоре он был задержан сотрудниками МВД.

Налетчиком оказался 40-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. В настоящее время он помещен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".