Кошка искусствоведа испортила картину XVII века, вцепившись в нее когтями

Известный британский искусствовед Бендор Гросвенор более чем за 5 тысяч фунтов (около полумиллиона рублей) приобрел картину одного из своих любимых портретистов XVII века Джона Майкла Райта.

Примерно такую же сумму он потратил на очищение и обрамление полотна. Но когда Бендор занимался ее восстановлением, то его любимая кошка Падме вдруг прыгнула на картину и вцепилась в нее когтями, оставив зияющую дыру, пишет The Telegraph.

Гросвенора успокаивает лишь то, что испортила домашняя любимица не лицо, изображенное на картине, а одежду. Искусствовед иронизирует, что Падме, видимо, не является поклонницей Райта и ничуть не сожалеет о содеянном.