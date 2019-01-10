Новости Спорт

Все видео этой рубрики
10 января 201913:25

Кудряшов в ближайшее время перейдет в "Краснодар"

business-gazeta.ru

Игрок обороны футбольной сборной России и казанского "Рубина" Фёдор Кудряшов покинет клуб из столицы Татарстана уже в зимнее трансферное окно и, скорее всего, будет выступать за другую команду российской премьер-лиги – "Краснодар".

Стороны ведут переговоры, которые, как сообщает Чемпионат.Ru, уже подходят к завершению. Причиной смены Кудряшовым клуба, по некоторым данным, является его слишком высокая по меркам казанской команды зарплата. При этом контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2019 года.

Стоит напомнить, что 31-летний Кудряшов перешёл из "Ростова" в "Рубин" в 2017 году. Ранее оборонец выступал за "Ростов", "Терек" и московский "Спартак", который в 2011 году отдавал игрока в "Краснодар" на правах аренды.

Сейчас

13:30

Лукашенко: вопрос объединения с Россией не стоит на повестке

12:49

Москва и Лондон договорились увеличить численность посольств

12:36

Парижские таксисты пытаются заблокировать окружную

12:21

Студенты смогут получить две отсрочки от армии

11:34

В шахте московского лифта нашли скелет

10:58

В столичном Тушине после провала грунта затопило тоннель

09:47

ФСБ перекрыла крупный героиновый канал из Средней Азии в Россию

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Уровень воды в Тушинском тоннеле превысил 20 см. Остановить поток не удается

Уровень воды в Тушинском тоннеле превысил 20 см. Остановить поток не удается

55 минут назад
Москва и Лондон договорились увеличить численность посольств после высылки дипломатов

Москва и Лондон договорились увеличить численность посольств после высылки дипломатов

13 минут назад
Студенты смогут получить две отсрочки от армии

Студенты смогут получить две отсрочки от армии

50 минут назад
ФСБ перекрыла крупный героиновый канал из Средней Азии в Россию

ФСБ перекрыла крупный героиновый канал из Средней Азии в Россию

3 часа назад
Подрядчик космодрома Восточный арестован после попытки улететь во Вьетнам

Подрядчик космодрома Восточный арестован после попытки улететь во Вьетнам

3 часа назад
В шахте московского лифта нашли скелет 25-летней давности

В шахте московского лифта нашли скелет 25-летней давности

1 час назад
Детей-безбилетников могут запретить высаживать из общественного транспорта

Детей-безбилетников могут запретить высаживать из общественного транспорта

1 час назад
Посетитель питерского кафе быстро уложил троих приятелей за нелестный отзыв о сумке

Посетитель питерского кафе быстро уложил троих приятелей за нелестный отзыв о сумке

2 часа назад
Парижские таксисты пытаются заблокировать окружную

Парижские таксисты пытаются заблокировать окружную

41 минута назад
Умерла пациентка, у которой хирург перепутал грыжу с аппендицитом

Умерла пациентка, у которой хирург перепутал грыжу с аппендицитом

49 минут назад
Костюм будущего позволит почувствовать капли дождя и удар в грудь

Костюм будущего позволит почувствовать капли дождя и удар в грудь

2 часа назад
Лекарства от старости впервые испытали на людях

Лекарства от старости впервые испытали на людях

2 часа назад
В Приамурье дети катались с горки из нечистот

В Приамурье дети катались с горки из нечистот

3 часа назад
Экшен-блокбастер "Т-34" выиграл "Новогоднюю битву"

Экшен-блокбастер "Т-34" выиграл "Новогоднюю битву"

21 час назад
Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году

Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году

02.01.2019 10:16
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
Оборонялась картриджем: в Калужской области ограбили букмекерскую контору. Видео

Оборонялась картриджем: в Калужской области ограбили букмекерскую контору. Видео

14 минут назад
Астрономы увидели, как погасшие звёзды превращаются в кристаллы

Астрономы увидели, как погасшие звёзды превращаются в кристаллы

19 минут назад
Фотограф создает удивительные иллюстрации с фигурками LEGO

Фотограф создает удивительные иллюстрации с фигурками LEGO

1 час назад
Лобовое столкновение легковушки и троллейбуса попало на видео

Лобовое столкновение легковушки и троллейбуса попало на видео

2 часа назад
Ford представил полностью новый Explorer

Ford представил полностью новый Explorer

2 часа назад
Вести.net: китайцы выпустили сгибаемый смартфон раньше Samsung

Вести.net: китайцы выпустили сгибаемый смартфон раньше Samsung

2 часа назад
Дом в Петербурге затопило фекалиями после спуска в канализацию матраса

Дом в Петербурге затопило фекалиями после спуска в канализацию матраса

3 часа назад
На улице Петра Алексеева обрушился не дом, а человек

На улице Петра Алексеева обрушился не дом, а человек

3 часа назад
В Красноярске открыли горячую линию для выявления опасного вредителя

В Красноярске открыли горячую линию для выявления опасного вредителя

3 часа назад
Пустая трата времени: между Трампом и демократами по-прежнему мексиканская стена

Пустая трата времени: между Трампом и демократами по-прежнему мексиканская стена

4 часа назад
Российский спутник сгорел в атмосфере

Российский спутник сгорел в атмосфере

4 часа назад
Забастовка служащих парализовала авиасообщение в Дюссельдорфе, Кельне и Штутгарте

Забастовка служащих парализовала авиасообщение в Дюссельдорфе, Кельне и Штутгарте

6 часов назад
Активисты "желтых жилетов" хотят обрушить банковскую систему страны

Активисты "желтых жилетов" хотят обрушить банковскую систему страны

7 часов назад
Ким Чен Ын заверил, что КНДР готова к ядерному разоружению

Ким Чен Ын заверил, что КНДР готова к ядерному разоружению

7 часов назад
Министр обороны США резко раскритиковал программу производства самолета F-35

Министр обороны США резко раскритиковал программу производства самолета F-35

7 часов назад
Мутко озвучил размер компенсации на приобретение нового жилья пострадавшим магнитогорцам

Мутко озвучил размер компенсации на приобретение нового жилья пострадавшим магнитогорцам

7 часов назад
Вадим Рабинович: украинцев обрекают на замерзание

Вадим Рабинович: украинцев обрекают на замерзание

7 часов назад
Морозы в регионах России все крепчают

Морозы в регионах России все крепчают

8 часов назад
Мировой рынок заполонили синтетические алмазы

Мировой рынок заполонили синтетические алмазы

9 часов назад
Казанского ветерана защитили от коллекторов

Казанского ветерана защитили от коллекторов

12 часов назад
Почта России поможет любителям интернет-покупок

Почта России поможет любителям интернет-покупок

12 часов назад
Александр Беглов: питерские чиновники сами возьмутся за снежные лопаты

Александр Беглов: питерские чиновники сами возьмутся за снежные лопаты

13 часов назад
На Европу обрушилась снежная стихия

На Европу обрушилась снежная стихия

13 часов назад
Владимир Путин обсудил будущее российской науки с главой РАН Александром Сергеевым

Владимир Путин обсудил будущее российской науки с главой РАН Александром Сергеевым

13 часов назад
Экипаж Каргинова победил на третьем этапе "Дакара"

Экипаж Каргинова победил на третьем этапе "Дакара"

14 часов назад
"Все идет по плану": именем Летова назовут если не аэропорт, то самолет

"Все идет по плану": именем Летова назовут если не аэропорт, то самолет

14 часов назад
Героя Украины за томос: Порошенко поставил Филарета в один ряд с Бандерой и Шухевичем

Героя Украины за томос: Порошенко поставил Филарета в один ряд с Бандерой и Шухевичем

14 часов назад
В МИД России вызвали посла Японии из-за высказываний на тему Курил

В МИД России вызвали посла Японии из-за высказываний на тему Курил

15 часов назад
Человек эпохи перестройки: умер Анатолий Лукьянов

Человек эпохи перестройки: умер Анатолий Лукьянов

15 часов назад
Глава Amazon объявил, что разводится

Глава Amazon объявил, что разводится

15 часов назад
Хотел стать Эйнштейном, а стал Франкенштейном: ученому грозит смертная казнь

Хотел стать Эйнштейном, а стал Франкенштейном: ученому грозит смертная казнь

16 часов назад
ПАСЕ хочет поделить российскую делегацию на шесть полов

ПАСЕ хочет поделить российскую делегацию на шесть полов

17 часов назад
Россиянин Куприянов попал в аварию на ралли Africa Eco Race

Россиянин Куприянов попал в аварию на ралли Africa Eco Race

18 часов назад