Кудряшов в ближайшее время перейдет в "Краснодар"

Игрок обороны футбольной сборной России и казанского "Рубина" Фёдор Кудряшов покинет клуб из столицы Татарстана уже в зимнее трансферное окно и, скорее всего, будет выступать за другую команду российской премьер-лиги – "Краснодар".

Стороны ведут переговоры, которые, как сообщает Чемпионат.Ru, уже подходят к завершению. Причиной смены Кудряшовым клуба, по некоторым данным, является его слишком высокая по меркам казанской команды зарплата. При этом контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2019 года.

Стоит напомнить, что 31-летний Кудряшов перешёл из "Ростова" в "Рубин" в 2017 году. Ранее оборонец выступал за "Ростов", "Терек" и московский "Спартак", который в 2011 году отдавал игрока в "Краснодар" на правах аренды.