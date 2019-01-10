Позднее счастье: Борис Смолкин дождался любви и известности только после пятидесяти

Лишь перешагнув 50-летний рубеж Борис Смолкин стал известен во всероссийском масштабе. Это произошло после роли дворецкого в сериале "Моя прекрасная няня", хотя на тот момент за его плечами был уже 30-летний стаж в профессии.

Семейное счастье и настоящую любовь Смолкин тоже встретил на шестом десятке жизни. Первый – студенческий – брак распался, а затем были долгие 17 лет одиночества.

Актер признается, что уже на восьмом году холостяцкой жизни он с завистью провожал взглядом пары, которые шли по улице с детской коляской, но женщину, подарившую счастье в любви, Смолкин все-таки встретил.

Впрочем, и в профессию ему пришлось идти окольными путями – через провал на вступительных в театральный вуз, химфак Ленинградского университета и участие в студенческом театре.

Потом в театральном вновь был отказ – как приговор: "Вам нечего делать в советском театре". Но Смолкину все-таки удалось поступить на отделение музыкальной комедии и стать профессиональным артистом.

Там же он встретил свою первую супругу. Молодые люди поженились, у них родился сын, но брак вскоре распался, а ребенка взяла на воспитание мама Смолкина.

Не слишком успешно складывалась в те годы и его актерская карьера, но после встречи со Светланой в жизни Бориса началась светлая полоса.

Где они познакомились? Почему распался первый брак актера и Смолкин долгое время не решался на отношения со Светланой? Зачем ему в студенческие годы пришлось брать справку о том, что он "писается"? И почему в детстве Борису запретили посещать театрально-зрелищные мероприятия?

Гость очередного выпуска программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – актер Борис Смолкин.