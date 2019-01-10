Новый год в Одноклассниках побил трехлетний рекорд по числу сообщений

Социальная сеть Одноклассники выяснила, насколько активно пользователи писали друг другу сообщения 31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года. Оказалось, что празднование наступления 2019 года стало самым масштабным за последние три года. За последний день уходящего года и первый день Нового пользователи отправили сообщений на 18% больше, чем в тот же период год назад.

При этом пользователи отправляли друг другу не только текстовые сообщения, но и фотографии, картинки, видео или другие файлы: количество таких сообщений превысило 100 миллионов, что на 17% больше, чем год назад. Пользователи активно выражали эмоции в Новый год – с помощью открыток и стикеров в сообщениях. Так, 31 декабря пользователи получали открытки в два раза чаще, чем год назад, а за все новогодние каникулы в ОК было отправлено более 50 миллионов открыток – в три раза больше, чем в прошлом году. Количество отправленных стикеров по сравнению с предыдущим Новым годом также выросло в 15 раз.

Интересно, что в рейтинге праздничных дней последнего года с наибольшим количеством сообщений первое место осталось за Международным женским днем: 8 марта 2018 года пользователи ОК отправили друг другу на 50 млн больше сообщений, чем в Новый год. Третье место после 8 марта и Нового года заняло Рождество.

Для подсчета активности аудитории в праздники были проанализированы цифры по количеству отправленных сообщений и медиафайлов (фото, видео и других) в определенные дни во всей социальной сети. Пиковые значения по числу отправляемых сообщений позволили сделать вывод о праздничной активности пользователей.

Рейтинг праздничных дней 2018 года по числу сообщений:

1. Международный женский день

2. Новый год

3. Рождество

4. Пасха

5. День Победы

6. День защитника Отечества

7. Старый Новый год

8. Крещение

9. Вербное воскресенье

10. День матери