Новый год в Одноклассниках побил трехлетний рекорд по числу сообщений
Социальная сеть Одноклассники выяснила, насколько активно пользователи писали друг другу сообщения 31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года. Оказалось, что празднование наступления 2019 года стало самым масштабным за последние три года. За последний день уходящего года и первый день Нового пользователи отправили сообщений на 18% больше, чем в тот же период год назад.
При этом пользователи отправляли друг другу не только текстовые сообщения, но и фотографии, картинки, видео или другие файлы: количество таких сообщений превысило 100 миллионов, что на 17% больше, чем год назад. Пользователи активно выражали эмоции в Новый год – с помощью открыток и стикеров в сообщениях. Так, 31 декабря пользователи получали открытки в два раза чаще, чем год назад, а за все новогодние каникулы в ОК было отправлено более 50 миллионов открыток – в три раза больше, чем в прошлом году. Количество отправленных стикеров по сравнению с предыдущим Новым годом также выросло в 15 раз.
Интересно, что в рейтинге праздничных дней последнего года с наибольшим количеством сообщений первое место осталось за Международным женским днем: 8 марта 2018 года пользователи ОК отправили друг другу на 50 млн больше сообщений, чем в Новый год. Третье место после 8 марта и Нового года заняло Рождество.
Для подсчета активности аудитории в праздники были проанализированы цифры по количеству отправленных сообщений и медиафайлов (фото, видео и других) в определенные дни во всей социальной сети. Пиковые значения по числу отправляемых сообщений позволили сделать вывод о праздничной активности пользователей.
Рейтинг праздничных дней 2018 года по числу сообщений:
1. Международный женский день
2. Новый год
3. Рождество
4. Пасха
5. День Победы
6. День защитника Отечества
7. Старый Новый год
8. Крещение
9. Вербное воскресенье
10. День матери
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