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10 января 201915:58 Анна Балан

В столице осваивают новую программу реабилитации "хрустальных" детей

Столичные медики осваивают новый метод реабилитации так называемых "хрустальных" детей, у которых из-за чрезвычайной хрупкости костей часто случаются переломы. Бесконечные операции, инвалидная коляска и боязнь сделать шаг теперь могут остаться в прошлом.

Каждое движение дается с большим трудом, но несмотря на усталость, Денис старается не подавать виду. Сейчас он пример для младшего брата, который занимается на соседнем коврике. Ведь только так у них есть шанс стать сильнее и крепче. И если не победить, то хотя бы немного уменьшить последствия тяжелого заболевания — несовершенного остеогенеза.

"У него в 2 месяца был перелом. И потом пошло — где-то уже за 30 переломов у нас было", — рассказывает Надежда Ремезова.

Как итог — десятки операций и инвалидная коляска. Чтобы доказать мальчикам, что они, как и все, еще смогут бегать и прыгать, мама взяла им билет из Владимира в Москву. Всего неделя реабилитации и уже есть результат.


Новую программу реабилитации для людей с несовершенным остеогенезом в Научном центре здоровья детей разрабатывали ни один месяц. Это по-настоящему уникальный медицинский проект — всего за 12 дней врачам надо в буквальном смысле поставить ребенка на ноги.

"Мы считаем самым важным обучить их самостоятельной работе дома, обучить их родителей, чтобы они могли заниматься каждый день самостоятельно и уменьшить риск переломов в своей ежедневной деятельности", — объясняет Галина Лупандина-Болотова, заведующая отделением лечебной физкультуры Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.

Из-за нарушения обмена белка и недостатка коллагена их кости становятся хрупкими и ломаются почти от каждого прикосновения. Чтобы этого не было, "хрустальным" детям нужны ежедневные занятия.

- Можете обратить внимание, что картина здесь изменилась! У ребенка появился свод стопы, включились необходимые нам группы мышц.

- У нас недавно опять был перелом левой голени. Она плохо наступает на ножку. И вот сейчас она лучше стала ходить, ровнее, более правильно ее ставит.

Но реабилитация — это не только лечебная физкультура, это целый комплекс ежедневной работы над собой: физиотерапия, занятия с логопедом и психологом.

"Так как они находятся в особых социальных условиях с самого раннего возраста, то и познавательное развитие также нуждается в постоянном динамическом развитии", — поясняет Мария Афонина, психолог Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.

В конце прошлого года такую реабилитацию уже прошли 10 детей с диагнозом несовершенный остеогенез. Сейчас в центре готовятся принять новых пациентов. А в будущем, как надеются врачи, по этой программе смогут заниматься и в других больницах Москвы.

Текст: "Вести-Москва"

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