Пропавшая в Элисте школьница обнаружилась в московском роддоме

В один из столичных роддомов 9 января поступила 15-летняя девушка. В последнее время она проживала в подмосковном Павловском Посаде, а в медучреждение приехала самостоятельно на такси.

Полицейские выяснили, что эта девушка находится в розыске: в Элисте она числится как пропавшая без вести, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на региональное управление МВД.

Сейчас правоохранители устанавливают личность отца младенца, которого родила несовершеннолетняя девушка.