Участник US Open задержан по подозрению в организации договорняков

Испанская полиция провела массовые обыски, в результате которых было арестовано 83 человека по подозрению в организации договорных матчей. Среди задержанных – 28 профессиональных теннисистов, один из которых был участником Открытого чемпионата США 2018 года.

Имена подозреваемых спортсменов не раскрываются. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на The Independent, помимо задержаний полицией также была проведена конфискация оружие, несколько люксовых автомобилей, 200 тысяч долларов и документы. Также благодаря действиям правоохранительных органов было заморожено 42 банковских счета.

При этом уточняется, что сам теннисист не выступал в качестве игрока, а был связующим звеном между группировкой и непосредственными исполнителями приказов. Банда зарабатывала на ставках на теннисные матчи. Расследование данного дела началось в 2017 году.