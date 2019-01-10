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10 января 201920:39 Елена Ерофеева

Порошенко занят: президент Украины дал старт томос-туру

Порошенко отвечать за состояние дорог и экономики не может. Он занят: дал старт всенародной презентации томоса об автокефалии. По сути, это предвыборное рекламное мероприятие, которое по своему формату предполагает лишь ликование, а вопросы о резком росте цен и коммунальных тарифов автоматически становятся неуместными. Впрочем, особенной радости в украинском обществе от перехода под протекторат Стамбула не ощущается.

Дороги щедро посыпали песком. Служба безопасности ныряла в люки. Замороженные красны девицы с остывшим караваем ждали Его Высокопревосходительство. 10 января украинского президента доставили в Ровно.

- Мы приехали встречать президента!
 

 

У кафедрального собора Петра Порошенко встречал взбудораженный народ. Ликование начиналось по команде на распев. Петр Алексеевич сначала отвечал на украинском, а потом внезапно перешел на русский — забылся.

"Спасибо! Спасибо! Я вас тоже люблю!" – заулыбался украинский президент.

Рядом с президентом снова увидели Филарета. Списанный Константинополем, он в этой компании еще не появлялся. Несмотря на запрет, Михаил Денисенко облачился в патриаршие одежды. И вручил Порошенко орден за то, что тот накануне отписал ему значок.

- Вручить ему орден Святого Апостола Андрея Первозванного, — произносит Филарет.

- Я принял решение наградить его святость патриарха Филарета наивысшим званием — Героя Украины, — в свою очередь делает ответный жест Петр Порошенко.

Присвоение звания Героя Украины раскольнику Филарету оказалось незаконным. Президент не наделен правом самостоятельно принимать такие решения. Также как раскольничья награда из рук Филарета — не более, чем бижутерия. Но Порошенко было приятно.

Это действо было похоже на собрание в сельском ДК — агиткампания с политагитаторами. Только народу не сказали, что украинский филиал стамбульской церкви даже не внесли в официальный реестр. На сайте Константинопольского патриарха такая организация, как СЦУ, не значится. Порошенко говорил о другом.

"Наши усилия, чтобы обеспечить безвиз, торговлю с Евросоюзом и томос — свидетельство того, что Украина обрела независимость",- подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.

С Евросоюзом, действительно, торгуют — водкой и сигаретами на польской границе. Безвиз открыли и даже поставили на рельсы, из Закарпатья в Венгрию пустили два голубых вагона.

Из Мукачева в Будапешт ходит поезд "Интерсити — Латорца". Спрос пока небольшой. Весь состав — это два вагона и всего десяток пассажиров.

Но в Европу едут не отдыхать, а на заработки. Больше двух миллионов украинцев сбежали в Польшу, каждый месяц страну покидают около ста тысяч человек — и только треть возвращаются обратно.

"Лучше ничего не стало. Все выросло: бензин, коммуналка, продукты — все поднялось в цене", — рассказывает ездящие в Польшу на заработки украинцы.

- Вы доверяете Порошенко? Вы бы стали за него голосовать?

"Скорее всего, нет", — последовал ответ.

В Киеве снова анонсируют рост тарифов на газ еще на 15%. Если цены не поднимут, страна лишится транша МВФ. На этом независимость Украины заканчивается. Но в предвыборной программе кандидата Порошенко такого пункта нет.

"Тарифы на газ сумасшедшие. Петр Алексеевич про тарифы вообще молчит. Их не существует. Тимошенко пиарится, что если ее изберут, то придя к власти, она снизит тарифы для населения", — говорит политолог Александр Охрименко.

Тимошенко дважды возглавляла украинское правительство, дважды баллотировалась на пост президента, но проиграла. Это ее третья попытка. Из колоды таро ей выпала карта королевы мечей.

"Будет использовать свое главное оружие — таинственность, вряд ли станет президентом Украины", — отмечает гадалка.

Тарологи раскинули картишки. Гадали на Порошенко, Тимошенко, неизвестную темную лошадку и юмориста Зеленского. Кто станет президентом, карты не сказали. Артист оказался самым креативным. Для него участие в выборах — это тоже шоу.

"Знаешь, почему у нас жизнь собачья? Потому что мы свой выбор начинаем в будках. Выбирать-то не из кого! Из двух пи***сов выбираем меньшего! И так 25 лет подряд", — играет кандидата в президенты в фильме "Слуга народа" юморист Владимир Зеленский.

Общественные фонды проводят опросы, выстраивают рейтинги кандидатов. Но что-то предсказать в украинской политике невозможно. И только Порошенко предсказуемо ждет приговора истории своей работе.

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