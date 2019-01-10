Новости В мире

Все видео этой рубрики
10 января 201920:56 Александр Хабаров

Битва за Ла-Манш: Британию атакуют мигранты

В телепрокат вышел сериал "Брекзит: негражданская война", главный герой которого — политтехнолог-евроскептик, разгуливающий по Лондону в жёлтом жилете и пляшущий на фоне рекламного автобуса с лозунгом "350 миллионов фунтов на наше здравоохранение, а не в карман Брюсселю".

Борис Джонсон изображён безразличным и уставшим от репортёров эксцентриком, а сцена того, как крупнейший спонсор кампании за "брексит" Аарон Бэнкс разбрызгивает шампанское в лицо прилетевшему к нему на вертолёте за деньгами Найджелу Фараджу, даже попросили вырезать — по просьбе последнего.

Интересно и то, что вопрос мигрантов, в том числе тех, что переплывают в поисках лучшей доли Ла-Манш, в сериале называют решенным.

В годы Второй мировой этот берег был передним краем обороны Великобритании. Пролив здесь узок и в хороший день можно без бинокля разглядеть французское побережье. Сегодня эти рубежи опять приходится защищать.

Англия столкнулась с нашествием нелегальных мигрантов, которые на резиновых лодках тайком переправляются сюда с континента. На этой неделе группа из восьми человек была обнаружена в прибрежном городке Лидд. Трое из них сидели напротив дома Роберта Стивена. И он успел снять момент задержания на свой мобильный.

"Я так понимаю, что сначала их цель была отойти подальше от берега. А здесь они уже сидели и ждали, когда их заметят", — пояснил он.

Большинство мигрантов не боятся ареста. Для них это, наоборот, возможность получить хоть какие то права: подать прошение о политическом убежище и оказаться под государственной опекой. Многие свято верят в толерантность англичан.

Раньше они пытались всеми способами проникнуть на паромы или поезда, которые отправляются в Англию по Евро-тоннелю. Но британцы совместно с французами построили вокруг терминалов в Кале серьезные заграждения. Теперь нелегалы переключились на моторные лодки. Рискуя жизнью, они пересекают Ла-Манш по ночам.

Несмотря на очевидную опасность такого путешествия, число желающих добраться до Англии морем растёт на глазах. Только за последние две недели здесь было зафиксировано 16 таких попыток.

В 2018 году доплыть до Великобритании пытались 504 человека и больше половины из них сумели достичь заветного берега. Остальных удалось остановить французским властям.

"Видите вон те рыбацкие лодки справа от нас? Одну из брошенных шлюпок нашли именно там три дня назад, а с этой стороны была обнаружена ещё одна. Они их бросают, добравшись до берега", — говорит местный житель.

Пик активности мигрантов пришёлся на это Рождество — их лодки перехватывали ежедневно.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид был вынужден из-за этого прервать свои новогодние каникулы. Он назвал ситуацию чрезвычайной и отдал приказ срочно вернуть из Средиземного моря два пограничных корабля. К патрулированию Ла-Манша подключились королевские военно-морские силы.

"Отсюда видно, что сегодня дежурит только один корабль, иногда их бывает два. Я считаю, что правительство не справляется с охраной границы. Да и французы ничего делать не хотят ", — рассказал Пол, рыбак.

"Они переправляются на новых дорогих моторных лодках с мощными двигателями. Мы не никак не можем понять, откуда у них на это берутся деньги?", — говорит Роберт Стивен.

Газета The Sun опубликовала интервью с человеком, который занимается переправкой мигрантов из Франции, и утверждает, что за трехместную резиновую лодку с мотором его клиенты должны выложить две с половиной тысячи фунтов стерлингов. Если нужна лодка с английским шкипером, то она будет стоить уже 6 тысяч фунтов.

Нелегальный бизнес процветает: в среду, 9 января полиция остановила набитый мигрантами грузовик в графстве Стаффордшир — это уже несколько сотен миль от побережья.

Параллельно в Европе продолжатся споры о влиянии скандального миллиардера Джорджа Сороса на нынешний миграционный кризис, который обещал выделить полмиллиарда долларов на программы для беженцев. Еще в 2017 году Сорос создал проект Humanity Ventures совместно с компанией MasterCard.

К тому моменту MasterCard уже разработала специальную программу безналичного расчета для беженцев и под контролем ООН, и предоплаченные дебетовые карточки раздавались мигрантам в Молдове, Сербии, Турции и Греции.

Даже эта ООНовская программа вызвала озабоченность Европарламента, где потребовали гарантий, что эти деньги не пойдут на оплату услуг контрабандистов, нелегально переправляющих мигрантов в европейские страны. А тут еще частный инвестор со скандальной репутацией, который к тому же вознамерился не просто финансировать мигрантов, но и на этом зарабатывать.

Сейчас

19:13

Мадуро стал президентом до 2025 года

18:12

Тушинский тоннель открыт для движения

17:40

Роскомнадзор проверит BBC

15:47

В Париже начался суд над Павленским

15:33

Из Тушинского тоннеля начали вывозить грунт

14:32

Томос вернулся из Константинополя в Киев

13:41

Бирюков: движение по Волоколамскому шоссе возобновится 11 января

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Движение в Тушинском тоннеле и на Волоколамском шоссе открыто

Движение в Тушинском тоннеле и на Волоколамском шоссе открыто

2 часа назад
Роскомнадзор проверит BBC на соответствие антитеррористическому законодательству

Роскомнадзор проверит BBC на соответствие антитеррористическому законодательству

3 часа назад
Мадуро стал президентом до 2025 года

Мадуро стал президентом до 2025 года

1 час назад
Стена раздора. Трамп так и не договорился с демократами

Стена раздора. Трамп так и не договорился с демократами

38 минут назад
Порошенко занят: президент Украины дал старт томос-туру

Порошенко занят: президент Украины дал старт томос-туру

39 минут назад
Павленский сравнил себя с маркизом де Садом, разжигающим пожар мировой революции

Павленский сравнил себя с маркизом де Садом, разжигающим пожар мировой революции

4 минуты назад
Космическая катастрофа может выбросить Солнце из Млечного Пути

Космическая катастрофа может выбросить Солнце из Млечного Пути

2 часа назад
Позднее счастье: Борис Смолкин дождался любви и известности только после пятидесяти

Позднее счастье: Борис Смолкин дождался любви и известности только после пятидесяти

6 часов назад
50-летняя русская вдова нигерийского принца перешла "по наследству" к его брату

50-летняя русская вдова нигерийского принца перешла "по наследству" к его брату

3 часа назад
МС-21 вне опасности. В России есть замена американским и японским комплектующим

МС-21 вне опасности. В России есть замена американским и японским комплектующим

5 часов назад
Эксперты WADA начали сбор данных в Московской антидопинговой лаборатории

Эксперты WADA начали сбор данных в Московской антидопинговой лаборатории

3 часа назад
В шахте московского лифта нашли скелет 25-летней давности

В шахте московского лифта нашли скелет 25-летней давности

9 часов назад
Экшен-блокбастер "Т-34" выиграл "Новогоднюю битву"

Экшен-блокбастер "Т-34" выиграл "Новогоднюю битву"

09.01.2019 15:30
Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году

Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году

02.01.2019 10:16
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
Битва за Ла-Манш: Британию атакуют мигранты

Битва за Ла-Манш: Британию атакуют мигранты

22 минуты назад
В новом сериале Netflix обнаружили Аллу Пугачеву

В новом сериале Netflix обнаружили Аллу Пугачеву

59 минут назад
В столичном метро мужчина упал на рельсы

В столичном метро мужчина упал на рельсы

1 час назад
СМИ: "Лаборатория Касперского" помогла властям США поймать шпиона

СМИ: "Лаборатория Касперского" помогла властям США поймать шпиона

2 часа назад
Как правильно питаться с помощью фастфуда

Как правильно питаться с помощью фастфуда

3 часа назад
После обстрела ВСУ ранены трое сотрудников компании "Вода Донбасса"

После обстрела ВСУ ранены трое сотрудников компании "Вода Донбасса"

3 часа назад
Установлен источник загадочных космических сигналов, который не давал ученым спать годами

Установлен источник загадочных космических сигналов, который не давал ученым спать годами

3 часа назад
25-летняя томичка умерла после удаления варикоза в частной клинике

25-летняя томичка умерла после удаления варикоза в частной клинике

3 часа назад
АвтоВАЗ отчитался о рекордных продажах 2018 года

АвтоВАЗ отчитался о рекордных продажах 2018 года

3 часа назад
СМИ: складной смартфон Samsung и флагман Galaxy S10 покажут в феврале

СМИ: складной смартфон Samsung и флагман Galaxy S10 покажут в феврале

4 часа назад
Пропавшая в Элисте школьница обнаружилась в московском роддоме

Пропавшая в Элисте школьница обнаружилась в московском роддоме

4 часа назад
"Фиксация из космоса": в Госдуме посоветовали ВСУ новых союзников-инопланетян

"Фиксация из космоса": в Госдуме посоветовали ВСУ новых союзников-инопланетян

4 часа назад
В Москве затопило Тушинский тоннель. Фотолента

В Москве затопило Тушинский тоннель. Фотолента

4 часа назад
Глава Amazon лишится половины состояния из-за романа с замужней телеведущей

Глава Amazon лишится половины состояния из-за романа с замужней телеведущей

4 часа назад
Chrome заблокирует назойливую рекламу по всему миру 9 июля

Chrome заблокирует назойливую рекламу по всему миру 9 июля

4 часа назад
Улицы канадского города заполонили морские котики

Улицы канадского города заполонили морские котики

4 часа назад
Посмотрите, как одновременно жгут покрышки 126 машин!

Посмотрите, как одновременно жгут покрышки 126 машин!

5 часов назад
В Госдуму внесен законопроект о запрете передачи Курил

В Госдуму внесен законопроект о запрете передачи Курил

5 часов назад
МИД РФ предупредил о возможном повторении цунами в Индонезии

МИД РФ предупредил о возможном повторении цунами в Индонезии

5 часов назад
Вороны могут на глаз определить вес предмета

Вороны могут на глаз определить вес предмета

5 часов назад
Надбавка к пенсии выросла на 400 рублей

Надбавка к пенсии выросла на 400 рублей

5 часов назад
У Шэрон Стоун роман с нобелевским лауреатом

У Шэрон Стоун роман с нобелевским лауреатом

6 часов назад
"Ледниковый период" начался: жители Подмосковья жалуются на гигантские сосульки

"Ледниковый период" начался: жители Подмосковья жалуются на гигантские сосульки

6 часов назад
Ученые нашли связь между размером живота и мозга

Ученые нашли связь между размером живота и мозга

6 часов назад
Исследователи вывели универсальную генетическую "формулу" моногамии

Исследователи вывели универсальную генетическую "формулу" моногамии

7 часов назад
Лукашенко: вопрос объединения с Россией не стоит на повестке

Лукашенко: вопрос объединения с Россией не стоит на повестке

7 часов назад
Кошка искусствоведа испортила картину XVII века, вцепившись в нее когтями

Кошка искусствоведа испортила картину XVII века, вцепившись в нее когтями

7 часов назад
Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой

Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой

7 часов назад
Немецкий мясник построил отель для любителей колбасы и сосисок

Немецкий мясник построил отель для любителей колбасы и сосисок

7 часов назад
Москва и Лондон договорились увеличить численность посольств после высылки дипломатов

Москва и Лондон договорились увеличить численность посольств после высылки дипломатов

8 часов назад
Оборонялась картриджем: в Калужской области ограбили букмекерскую контору. Видео

Оборонялась картриджем: в Калужской области ограбили букмекерскую контору. Видео

8 часов назад
Детей-безбилетников могут запретить высаживать из общественного транспорта

Детей-безбилетников могут запретить высаживать из общественного транспорта

8 часов назад
Лекарства от старости впервые испытали на людях

Лекарства от старости впервые испытали на людях

10 часов назад
Дом в Петербурге затопило фекалиями после спуска в канализацию матраса

Дом в Петербурге затопило фекалиями после спуска в канализацию матраса

10 часов назад