Битва за Ла-Манш: Британию атакуют мигранты
В телепрокат вышел сериал "Брекзит: негражданская война", главный герой которого — политтехнолог-евроскептик, разгуливающий по Лондону в жёлтом жилете и пляшущий на фоне рекламного автобуса с лозунгом "350 миллионов фунтов на наше здравоохранение, а не в карман Брюсселю".
Борис Джонсон изображён безразличным и уставшим от репортёров эксцентриком, а сцена того, как крупнейший спонсор кампании за "брексит" Аарон Бэнкс разбрызгивает шампанское в лицо прилетевшему к нему на вертолёте за деньгами Найджелу Фараджу, даже попросили вырезать — по просьбе последнего.
Интересно и то, что вопрос мигрантов, в том числе тех, что переплывают в поисках лучшей доли Ла-Манш, в сериале называют решенным.
В годы Второй мировой этот берег был передним краем обороны Великобритании. Пролив здесь узок и в хороший день можно без бинокля разглядеть французское побережье. Сегодня эти рубежи опять приходится защищать.
Англия столкнулась с нашествием нелегальных мигрантов, которые на резиновых лодках тайком переправляются сюда с континента. На этой неделе группа из восьми человек была обнаружена в прибрежном городке Лидд. Трое из них сидели напротив дома Роберта Стивена. И он успел снять момент задержания на свой мобильный.
"Я так понимаю, что сначала их цель была отойти подальше от берега. А здесь они уже сидели и ждали, когда их заметят", — пояснил он.
Большинство мигрантов не боятся ареста. Для них это, наоборот, возможность получить хоть какие то права: подать прошение о политическом убежище и оказаться под государственной опекой. Многие свято верят в толерантность англичан.
Раньше они пытались всеми способами проникнуть на паромы или поезда, которые отправляются в Англию по Евро-тоннелю. Но британцы совместно с французами построили вокруг терминалов в Кале серьезные заграждения. Теперь нелегалы переключились на моторные лодки. Рискуя жизнью, они пересекают Ла-Манш по ночам.
Несмотря на очевидную опасность такого путешествия, число желающих добраться до Англии морем растёт на глазах. Только за последние две недели здесь было зафиксировано 16 таких попыток.
В 2018 году доплыть до Великобритании пытались 504 человека и больше половины из них сумели достичь заветного берега. Остальных удалось остановить французским властям.
"Видите вон те рыбацкие лодки справа от нас? Одну из брошенных шлюпок нашли именно там три дня назад, а с этой стороны была обнаружена ещё одна. Они их бросают, добравшись до берега", — говорит местный житель.
Пик активности мигрантов пришёлся на это Рождество — их лодки перехватывали ежедневно.
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид был вынужден из-за этого прервать свои новогодние каникулы. Он назвал ситуацию чрезвычайной и отдал приказ срочно вернуть из Средиземного моря два пограничных корабля. К патрулированию Ла-Манша подключились королевские военно-морские силы.
"Отсюда видно, что сегодня дежурит только один корабль, иногда их бывает два. Я считаю, что правительство не справляется с охраной границы. Да и французы ничего делать не хотят ", — рассказал Пол, рыбак.
"Они переправляются на новых дорогих моторных лодках с мощными двигателями. Мы не никак не можем понять, откуда у них на это берутся деньги?", — говорит Роберт Стивен.
Газета The Sun опубликовала интервью с человеком, который занимается переправкой мигрантов из Франции, и утверждает, что за трехместную резиновую лодку с мотором его клиенты должны выложить две с половиной тысячи фунтов стерлингов. Если нужна лодка с английским шкипером, то она будет стоить уже 6 тысяч фунтов.
Нелегальный бизнес процветает: в среду, 9 января полиция остановила набитый мигрантами грузовик в графстве Стаффордшир — это уже несколько сотен миль от побережья.
Параллельно в Европе продолжатся споры о влиянии скандального миллиардера Джорджа Сороса на нынешний миграционный кризис, который обещал выделить полмиллиарда долларов на программы для беженцев. Еще в 2017 году Сорос создал проект Humanity Ventures совместно с компанией MasterCard.
К тому моменту MasterCard уже разработала специальную программу безналичного расчета для беженцев и под контролем ООН, и предоплаченные дебетовые карточки раздавались мигрантам в Молдове, Сербии, Турции и Греции.
Даже эта ООНовская программа вызвала озабоченность Европарламента, где потребовали гарантий, что эти деньги не пойдут на оплату услуг контрабандистов, нелегально переправляющих мигрантов в европейские страны. А тут еще частный инвестор со скандальной репутацией, который к тому же вознамерился не просто финансировать мигрантов, но и на этом зарабатывать.
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