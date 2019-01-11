Парижский суд приговорил Павленского к трем годам тюрьмы, но оставил на свободе

В четверг, 10 января, суд Парижа вынес решение по делу эмигранта из России, художника-акциониста Петра Павленского, признав его виновным в поджоге одного из парижских филиалов Banque de France в октябре 2017 года. Павленский приговорен к трем годам лишения свободы (при этом к двум годам условно). Такие данные сообщила радиостанция France Info.

Как уточняется, суд не стал требовать заключения Петра Павленского под стражу, так как тот уже отбыл 11 месяцев срока в предварительном заключении во Франции, передает ТАСС.

Оксана Шалыгина, супруга Павленского, получила два года тюремного заключения (из них 16 месяцев условно). Она также не будет отбывать срок в тюрьме, так как уже провела там три месяца предварительного заключения. Оставшуюся часть срока (пять месяцев) Оксана Шалыгина проведет на свободе, но с обязательным ношением электронного браслета.

Также Павленского и Шалыгину приговорили к штрафу. Они обязана выплатить Banque de France 18 тысяч 678 евро в качестве компенсации материального ущерба и 3 тысячи евро – в качестве компенсации морального ущерба. Однако на суде Павленский заявил, что не будет выплачивать эти деньги. Суд также запретил Павленскому и Шалыгиной в течение пяти лет приобретать какое-либо оружие и носить его при себе.

Прокуратура требовала приговорить Павленского к четырем годам тюремного заключения (с полутора годами условного срока), а также лишения его гражданских и родительских прав.

По мнению Павленского, высказанному в суде, расположение подожженного им отделения Banque de France на площади Бастилии — "прецедент чудовищного глумления над политической историей Франции". Художник потребовал снять с него все обвинения, а также убрать банк с площади Бастилии, тем самым восстановив справедливость.