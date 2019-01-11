Российской молочной продукции поменяют упаковку

Производителей молочной продукции в России заставят сменить упаковки. Речь идет о молочных продуктах с содержанием растительных жиров.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскачества, сегодня истекает срок, который дали на изменение дизайна и оформление деклараций. Они должны отвечать новому техническому регламенту Таможенного союза, передает телеканал "Россия 24". Покупатель имеет право знать, использованы в продукции заменители молочного жира или нет.

По словам заместителя руководителя ведомства Елены Саратцевой, информацию обяжут указывать на этикетке, причем текст должен быть контрастным относительно фона.