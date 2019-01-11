На трассе Тбилиси-Владикавказ сотни машин застряли из-за лавиноопасности

Сотни машин застряли на трассе Тбилиси-Владикавказ. Колонна растянулась на 30 километров.

Из-за опасности схода лавин власти Грузии закрыли дорогу неделю назад, передает телеканал "Россия 24". Но о водителях, судя по их жалобам, никто не побеспокоился.

Дальнобойщики, среди которых много граждан России и Армении, вынуждены буквально выживать. Нередко им помогает местное население, но в основном продукты и топливо они покупают за свои деньги. Особенно трудно тем, кто находится вдали от населенных пунктов.