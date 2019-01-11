Пожарные спасли четырех человек из горящей квартиры на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы пожарные спасли из горящей квартиры четырех человек, передает ТАСС. По информации пресс-службы главка МЧС, ЧП произошло утром в пятницу по адресу: ул. Генерала Тюленева, дом 35. Квартира, в которой вспыхнул пожар, расположена на 3 этаже 9-этажного жилого дома, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В результате произошедшего один человек пострадал, четырех человек, включая одного ребенка, спасли сотрудники пожарно-спасательного подразделения, пострадавших осматривают медики. В настоящее время пожар потушен.