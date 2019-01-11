Australian Open. Шарапова в первом круге сыграет с британкой Дарт

На Открытом чемпионате Австралии по теннису определились все победители квалификационного турнира и организаторы смогли разместить в одиночные сетки его лауреатов. Узнали своих соперников по первому кругу Australian Open наши Мария Шарапова, Маргарита Гаспарян и Даниил Медведев.

Шараповой на старте австралийского "Большого шлема" предстоит встретиться с британкой Хэрриетт Дарт. Гаспарян сыграет с китаянкой Чжу Линь. Медведеву предстоит поединок с представителем ЮАР Ллойдом Харрисом.

Наши девушки, прошедшие квалификацию, также получили первых соперниц в основной сетке. Вероника Кудерметова вышла на 20-летнюю американку Софию Кенин. Наталья Вихлянцева сыграет с русской американкой Варварой Лепченко, а самый серьезный соперник достался Анне Калинской: ее ждет "посеянная" по номером №11 белоруска Арина Соболенко.