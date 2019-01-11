На Камчатке трое юношей стреляли в Деда Мороза и катались на Снегурочке. Видео

Ночью у центральной елки в городе Вилючинск три парня весело похулиганили, испортив фигуры новогодних персонажей — Деда Мороза и Снегурочки.

Инцидент произошел ночью 9 января. Пользуясь безлюдностью улиц, два студента и безработный юноша под одобрение других своих спутников решили немного повеселиться и испортили праздничный реквизит, повалив фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Этого показалось мало, поэтому молодые люди схватили Снегурочку и катались на ней с горки, используя ее как санки. Для развлечений пригодился и Дед Мороз — его использовали в качестве мишени и расстреляли из пневматического оружия.

Вандалов задержали на следующий день. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".