Кубок Азии. Сборная Иордании продолжает победный путь

На футбольном Кубке Азии, что продолжается в Объединенных Арабских Эмиратах, стартовал второй тур групповых состязаний. Сборная Иордании на старте турнира сенсационно переигравшая команду Австралии (1:0) выиграла и второй матч в группе "В", на сей раз у соперников из Сирии – 2:0.

Все в этой игре решилось уже в первом половине встречи. Иорданцы Аль-Тамари и Хаттаб забили по голу на 26-й и 43-й минутах и этого оказалось достаточно, чтобы победа досталась их команде. Сегодня в группе "В" пройдет четвертый матч – Австралия – Палестина.

В группе "А" состоялись две встречи. Хозяева чемпионата из сборной ОАЭ победили Индию (2:0), а футболисты Таиланда выиграли у Бахрейна (1:0). Пока лидирует команды ОАЭ (4 очка), у Индии и Таиланда по 3 балла, у Бахрейна – 1 очко.