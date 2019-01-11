Таксист насмерть сбил пешехода-нарушителя в Зеленограде. Видео

В минувший четверг, 10 января, мужчина 1963 года рождения погиб в результате аварии, произошедшей на пересечении Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы в Зеленограде.

Как сообщают местные СМИ, пешеход попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте и был сбит таксистом на автомобиле Hyundai Solaris. Момент наезда зафиксировала камера уличного наблюдения.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.