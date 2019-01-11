Самая эффективная: Путин и Чайка поздравили прокуратуру с 297-летием

С 297-летием поздравил российскую прокуратуру президент России Владимир Путин. Поздравление главы государства было зачитано на торжественном мероприятии для прокурорских работников.

Путин подчеркнул, что прокуратура, которая была учреждена в 1722 году, призвана выполнять высокую миссию — твердо отстаивать верховенство закона и единство правового пространства страны, олицетворять справедливость государства. Президент России признал, что современные сотрудники прокуратуры могут по праву гордиться своими предшественниками. Они отлично знали свое дело, проявляли при решении ответственных задач свою компетентность, гражданское мужество, личную порядочность, свято берегли честь мундира, цитирует обращение Путина к сотрудникам прокуратуры ТАСС.

Глава российского государства подчеркнул, что именно от принципиальности прокурорского корпуса, от профессионализма и верности долгу во многом зависит защита прав и интересов российских граждан, а также борьба с организованной преступностью и коррупцией.

Убежден, что вы и впредь будете добросовестно трудиться, с уважением относиться к славным традициям ветеранов, — продолжил Путин в своем послании, — верой и правдой служить Родине и народу".

Зарубежные коллеги все чаще интересуются российским опытом, отметил после этого генеральный прокурор России Юрий Чайка. После изучения всего мирового опыта в Европейском союзе, который занимается созданием общеевропейской прокуратуры, модель прокуратуры СССР и российской прокуратуры при реализации функции уголовного преследования была признана наиболее эффективной, добавил он. Речь идет прежде всего по вопросу, когда прокурор наделен всеми полномочиями – по возбуждению уголовного дела, его расследованию и поддержанию по нему государственного обвинения.

При этом Юрий Чайка отметил, что для обсуждения вопросов функционирования Европрокуратуры была приглашена российская делегация – единственная из всех стран, которые не входят в Евросоюз. Решение о создании общеевропейской прокуратуры (EPPO) было принято Советом ЕС в октябре 2017 года. Ожидается, что эта структура начнет работать с 2020 по 2021 год.

Кроме того, Юрий Чайка обратился к премьеру российского правительства с просьбой увеличить зарплату прокурорам.