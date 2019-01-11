Центр России ждет изменение погоды

Несмотря на резкое падение атмосферного давления, изменение погодных условий в центре Русской равнины будет плавным и постепенным, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве и в Подмосковье облачно, местами пройдёт небольшой снег, температура в субботу -8…-10°, в воскресенье -6…-8°, ветер слабый до умеренного, и очень низкое атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.

Амплитуда колебаний температуры на северо-западе заметнее, в Санкт-Петербурге в субботу утром -1…-3°, в воскресенье вечером -7…-9°, атмосферное давление низкое, около 740 миллиметров ртутного столба.



В приполярных регионах будет ветрено, пройдут снегопады, прошумят метели. В Мурманске -5…-7°, В Сыктывкаре -10…-13°.

В Черноземье потеплеет, пройдут снегопады. В Орле и Воронеже в субботу -7…-9°, в воскресенье -3…-5°.

В южных регионах Поволжья оттепель. В Пензе -5…-7°, в Нижнем Новгороде -8…-10°. В Саратове в субботу 0…+2°, мокрый снег, гололёд; в воскресенье похолодает до -5…-7°.

В нижнем течении Дона и Волги снегопады и гололедица сохранятся. В Ростове-на-Дону и в Волгограде в субботу около 0°, в воскресенье -1…-3°.

На Урал придёт оттепель. В Екатеринбурге, Челябинске в субботу -7…-10°, небольшой снег; в воскресенье -1…+2°, осадки, гололёд.

В Западной Сибири будет умеренно морозно. В Омске и Новосибирске в субботу -15…-18°, в воскресенье -10…-13°.

На юге Дальнего Востока солнечно. В Благовещенске, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре -15…-18°, во Владивостоке -1…-3°.