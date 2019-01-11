Александр Зинченко предпочитает "Уфе" чемпионат Испании

Хавбек футбольной сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко почти наверняка в зимнее трансферное окно сменит клубную прописку. Однако, как стало известно из источника в окружении игрока, он вряд ли вернется в российскую "Уфу". Скорее всего украинец окажется в чемпионате Испании.

Полузащитник, которому всего 22 года, не получает в "МанСити" достаточной игровой практики и именно поэтому зашла речь о его переходе в другую команду, сообщает Спортбокс.Ru. При этом речь идет и о варианте аренды Зинченко и о возможном полноценном переходе футболиста в другой клуб.

Источник, близкий к Зинченко, рассказал, что наиболее вероятным вариантом продолжением карьеры для футболиста является Испания. Точное название клуба не уточняется. Ранее сообщалось, что игрок может снова оказаться в клубе из столицы Башкортостана, однако и сам Зинченко не хочет возвращения, и генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов опроверг возможный вариант аренды полузащитника.