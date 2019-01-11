Московскую школу эвакуировали из-за пожара

На западе Москвы из-за сильного задымления эвакуировали всех сотрудников и учеников школы №1329, расположенной на улице Академика Анохина.

Причиной ЧП стало возгорание в одном из кабинетов на третьем этаже здания — загорелся хозяйственный инвентарь. В настоящее время огонь потушен, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.