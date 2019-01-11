ВТБ повысил ипотечные ставки, на очереди Сбербанк и "Открытие"

Плохие новости для заемщиков: банк "Открытие" планирует повысить ставку по ипотечным кредитам. Рост составит в среднем 0,25%. В очереди на повышение — Сбербанк. С 14 января 2019 года ставка ипотечного кредита в Сбербанке растет на 1-1,5 процентных пункта.

Ровно с Нового года на 0,6% уже повысил ставки по ипотеке ВТБ, отмечает РИА Новости. В банке "Открытие" отмечают, что пересмотр кредитных ставок по ипотечным программам следует вслед за тенденциями рынка. При этом условия банка "Открытие", заверяют его представители, по-прежнему останутся одними из самых привлекательных на рынке.

В ближайшее время никаких изменений не планируют в крупнейшем российском частном банке — Альфа-банке.