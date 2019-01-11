Опубликовано видео задержания гражданина Грузии, пытавшегося подкупить офицера ФСБ

Гражданин Грузии попытался дать взятку начальнику отделения пограничного контроля международного аэропорта Шереметьево, однако был задержан сотрудниками органов безопасности – противоправные действия иностранца сняли на видео в ходе проведения оперативных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, 9 января этого года мужчина в служебном помещении передал подполковнику Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации 50 тысяч рублей в надежде на то, что офицер незаконно пропустит в Россию гражданина Китая, которому ранее было отказано во въезде в страну.

Сотрудник ФСБ отказался от взятки, после чего гражданин Грузии был задержан подоспевшими оперативниками.

"Посольство Грузии в установленном порядке уведомлено о задержании данного гражданина", — подчеркнули в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)", максимальное наказание за совершение подобного преступления составляет лишение свободы на срок восьми лет.