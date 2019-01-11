Лукашенко предупредил белорусов, что их "попробуют на зуб"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране следует быть готовой к непростому году, причем не только 2019-му, но и 2020-му, передает "Интерфакс". По его словам, в эти два года Белоруссию будут "сильно пробовать на зуб", выясняя, достойна ли она независимости.

Глава государства выразил уверенность, что достойный ответ на это у белорусов непременно найдется.