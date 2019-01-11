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11 января 201919:52

Камера зафиксировала гибель московского лыжника на склоне Эльбруса

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Турист из Москвы погиб на Эльбрусе, вместе с приятелем отправившись исследовать склоны вне трассы, — его накрыло лавиной. Камера наблюдения сняла последние секунды жизни 37-летнего лыжника.

 

Трагический инцидент произошел около 16 часов 9 января под станцией канатной дороги "Мир" на высоте около 3500 метров. На кадрах видно, как двое мужчин появляются на необорудованном склоне, после чего один из них начинает спуск, но спустя несколько секунд его сносит вниз снежный поток. Ставший свидетелем происшествия лыжник повел себя странно: он проехал мимо, спустился на трассу, остановился рядом со спасателем, после чего уехал.

Тревогу забила супруга погибшего, его тело под снегом обнаружили в тот же день около девяти часов вечера.

"Напарник кинул. Прям почти наверху был", — отметил один из работавших на месте спасателей.

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