Порошенко не готов к экспромтам: на Волыни потеряли президента Украины

Прожиточный минимум и минимальная пенсия на Украине за годы после Майдана сократились более, чем в два раза, а тарифы на газ выросли в 12 раз. Статистику привел лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук. Он отметил, что вместо стабильной экономики и соцзащиты власть банкротов и популистов предлагает народу курс на членство в НАТО и церковный раскол. Видимо, понимает это не только оппозиция, но и сам Порошенко. 11 января он обещал прибыть в Луцк, но избиратели его так и не дождались.

На Волыни потеряли президента. Порошенко должен был приехать с томосом, но Петр Алексеевич исчез. Расстроенные депутаты облсовета обратились в СБУ: просят сообщить точную дату визита. У них слишком много вопросов к гаранту Конституции.

"Требуем во время встречи с президентом обеспечить право депутатов на выражение собственного видения существующих проблем избирателей и доведения ожиданий жителей области", — потребовали от администрации президента луцкие депутаты.

Аудиторию для этой встречи, конечно, готовили. С каждого района должны были доставить по 10 человек. И еще 2,5 тысячи для массовки на Театральной площади. Но Волынь для Порошенко — место неблагонадежное. Новую церковь здесь не признали. Популярность президента здесь не слишком высока. В авторитете — олигарх Игорь Коломойский. А это значит, что могли задавать неудобные вопросы. Порошенко к экспромтам не готов.

"Сегодня просто идет такая борьба бульдога под ковром. Порошенко уже дважды сменил избирательную стратегию. Начиналось все с "Армовира" — Армия, мова, вера. Потом, когда это не дало надлежащего электорального результата, мы увидели попытку ввести военное положение", — комментирует ситуацию на Украине политолог Руслан Бортник.

Теперь Порошенко доигрывает тему с томосом. Игрушка дорогая, но бесполезная. Чтобы провести эту политическую авантюру, Константинопольский патриарх Варфоломей разогнал половину Вселенского синода. Накануне принятия решения он заменил пять иерархов, несогласных с расколом.

"Один из членов Синода митрополит Амвросий Калейский мне лично при встрече еще летом говорил, что автокефалии не может быть, потому что это будет разрывать тело Христово. Собственно, что мы видим и сейчас. Тем не менее он подписал этот томос", — сокрушается митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Обновленный список Синода был утвержден тайно. "Выпавшие" из него митрополиты вряд ли бы одобрили действия Варфоломея: когда "патриарх в законе" вдруг начинает служить вместе с ряженым украинским раскольником Думенко. Но Порошенко нужен этот балаган. Президент отправился с ним на гастроли.

- Что ты трясешься в шубе, а я не трясусь в пиджаке?

К народу в минус десять он вышел раздетый: украинский президент окончательно потерял ощущение реальности, когда люди замерзают, не в силах платить за газ, Порошенко поет про томос. За пять лет его президентского срока на Украине вдвое сократились пенсии и прожиточный минимум.

"Когда человек получает 1500-2000 гривен, а ему нужно платить за коммуналку, за лекарства, он практически начинает голодать, — поясняет депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко. — Они не занимаются экономикой, занимаются всем, чем угодно, начиная с закрытия избирательных участков и завершая церковными делами".

Верховный суд Украины 11 января 2019 года оставил в силе решение ЦИК о закрытии избирательных участков в России. То есть, три миллиона украинцев, которые работают здесь, не смогут выбрать президента. Логика Киева понятна: так из голосования исключают всех несогласных.

"Те люди, которые находятся в России, они за него голосовать не будут", — уверен Валерий Шеховцев, приехавший на заработки в Белгород.

"Это делает порошенко, — констатирует Сергей Бондаренко. — При его правлении начала ухудшать экономическая ситуация, сейчас она просто ужасная".

На Украине запустили предвыборный тотализатор: кто станет президентом Незалежной? На кандидатов ставят от трехсот до тысячи гривен. Лидируют Тимошенко, Зеленский. Порошенко только третий. Стоя на амвоне, спиной к царским вратам, он только теряет электоральные очки.