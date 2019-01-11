Тема:
Раскол в православном мире 1 час назад
Порошенко не готов к экспромтам: на Волыни потеряли президента Украины
Прожиточный минимум и минимальная пенсия на Украине за годы после Майдана сократились более, чем в два раза, а тарифы на газ выросли в 12 раз. Статистику привел лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук. Он отметил, что вместо стабильной экономики и соцзащиты власть банкротов и популистов предлагает народу курс на членство в НАТО и церковный раскол. Видимо, понимает это не только оппозиция, но и сам Порошенко. 11 января он обещал прибыть в Луцк, но избиратели его так и не дождались.
На Волыни потеряли президента. Порошенко должен был приехать с томосом, но Петр Алексеевич исчез. Расстроенные депутаты облсовета обратились в СБУ: просят сообщить точную дату визита. У них слишком много вопросов к гаранту Конституции.
"Требуем во время встречи с президентом обеспечить право депутатов на выражение собственного видения существующих проблем избирателей и доведения ожиданий жителей области", — потребовали от администрации президента луцкие депутаты.
Аудиторию для этой встречи, конечно, готовили. С каждого района должны были доставить по 10 человек. И еще 2,5 тысячи для массовки на Театральной площади. Но Волынь для Порошенко — место неблагонадежное. Новую церковь здесь не признали. Популярность президента здесь не слишком высока. В авторитете — олигарх Игорь Коломойский. А это значит, что могли задавать неудобные вопросы. Порошенко к экспромтам не готов.
"Сегодня просто идет такая борьба бульдога под ковром. Порошенко уже дважды сменил избирательную стратегию. Начиналось все с "Армовира" — Армия, мова, вера. Потом, когда это не дало надлежащего электорального результата, мы увидели попытку ввести военное положение", — комментирует ситуацию на Украине политолог Руслан Бортник.
Теперь Порошенко доигрывает тему с томосом. Игрушка дорогая, но бесполезная. Чтобы провести эту политическую авантюру, Константинопольский патриарх Варфоломей разогнал половину Вселенского синода. Накануне принятия решения он заменил пять иерархов, несогласных с расколом.
"Один из членов Синода митрополит Амвросий Калейский мне лично при встрече еще летом говорил, что автокефалии не может быть, потому что это будет разрывать тело Христово. Собственно, что мы видим и сейчас. Тем не менее он подписал этот томос", — сокрушается митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.
Обновленный список Синода был утвержден тайно. "Выпавшие" из него митрополиты вряд ли бы одобрили действия Варфоломея: когда "патриарх в законе" вдруг начинает служить вместе с ряженым украинским раскольником Думенко. Но Порошенко нужен этот балаган. Президент отправился с ним на гастроли.
- Что ты трясешься в шубе, а я не трясусь в пиджаке?
К народу в минус десять он вышел раздетый: украинский президент окончательно потерял ощущение реальности, когда люди замерзают, не в силах платить за газ, Порошенко поет про томос. За пять лет его президентского срока на Украине вдвое сократились пенсии и прожиточный минимум.
"Когда человек получает 1500-2000 гривен, а ему нужно платить за коммуналку, за лекарства, он практически начинает голодать, — поясняет депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко. — Они не занимаются экономикой, занимаются всем, чем угодно, начиная с закрытия избирательных участков и завершая церковными делами".
Верховный суд Украины 11 января 2019 года оставил в силе решение ЦИК о закрытии избирательных участков в России. То есть, три миллиона украинцев, которые работают здесь, не смогут выбрать президента. Логика Киева понятна: так из голосования исключают всех несогласных.
"Те люди, которые находятся в России, они за него голосовать не будут", — уверен Валерий Шеховцев, приехавший на заработки в Белгород.
"Это делает порошенко, — констатирует Сергей Бондаренко. — При его правлении начала ухудшать экономическая ситуация, сейчас она просто ужасная".
На Украине запустили предвыборный тотализатор: кто станет президентом Незалежной? На кандидатов ставят от трехсот до тысячи гривен. Лидируют Тимошенко, Зеленский. Порошенко только третий. Стоя на амвоне, спиной к царским вратам, он только теряет электоральные очки.
Ранее по теме
-
Порошенко занят: президент Украины дал старт томос-туру1 сутки назад
-
Томос вернулся из Константинополя в Киев1 сутки назад
-
Героя Украины за томос: Порошенко поставил Филарета в один ряд с Бандерой и Шухевичем1 сутки назад
-
Константинополь окончательно оформил томос об автокефалии "новой церкви" Украины2 суток назад
-
Порошенко присвоил звание героя Украины раскольнику Филарету2 суток назад
-
Приключения томоса в Киеве. Куда раскольники дели свой главный документ3 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Москве похитили подозреваемого в убийстве Вороненкова
- Следком: кто убил группу Джемаля
- Секс без согласия: на Украине вступил в силу новый закон
- Итальянский военный корреспондент пропал в Донбассе
- Рубль назвали самой недооцененной валютой мира
Самое читаемое
-
50-летняя русская вдова нигерийского принца перешла "по наследству" к его брату
- Сын известного российского олигарха задержан за перевозку наркотиков
- Пропавшая 15-летняя девочка обнаружилась в московском роддоме
- В Тихом океане дрейфует судно с тысячами горящих машин. Видео
- Москвичка записала на видео издевательства над собственным сыном
- Школьница погибла в батутном центре. Видео
Вести.Экономика
-
Трамп собирается ввести режим ЧП в США
- Индекс Биг-Мака и недооцененный рубль: что не так в этом уравнении?
- Германия выступила против введения санкций в отношении "Северного потока-2"
- Снятие санкций с "РусАла", En+ и "Евросибэнерго" могут перенести
- В Госдуму внесен законопроект о запрете передачи Курильских островов Японии после действий японского парламента
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
В США нашли 3 млн машин с подушками-убийцами, которые взрываются
- Водительские экзамены по-новому: в ГИБДД уточнили правила
- АвтоВАЗ анонсировал старт продаж "заряженной" Lada Vesta
- В России начали продавать "выгодные" Volkswagen Tiguan "Все включено"
- Ford представил новый Explorer (мы знаем, когда он будет в России!)
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
5 неожиданных вещей, которые могут вызвать рак
- Как восстановить кожу и волосы после новогодних праздников
- Мясо, сыр и заварной крем: сколько можно хранить еду после праздников
- Да или нет: нужно ли мыть курицу перед приготовлением
- Темно, холодно и нечего делать: почему зимние каникулы считаются «сезоном размножения»
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Житель Подмосковья подобрал пса, зараженного бешенством
- Специалисты изучат аварийный участок Канала имени Москвы
- Последние дни "Путешествия в Рождество": что еще можно и нужно успеть?
- К празднику Крещения в столице оборудуют 60 купелей
- Непроданные елки передали в Московский зоопарк
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
"Ты - киберкOMENтатор": стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Ярость "космической коровы" озадачила астрономов
- Космическая катастрофа может выбросить Солнце из Млечного Пути
- Самая рождественская история: завершена реставрация мозаик базилики Рождества в Вифлееме
- 1000-летний зубной налёт перевернул представления о религиозных иллюстраторах Средних веков
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
Названа возможная причина затопления Тушинского тоннеля
- Пропавшую в Элисте 15-летнюю девочку обнаружили в столичном роддоме
- Сотрудники ФСБ задержали наркоторговцев в московском лесу
- Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за избиение жены
- В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета