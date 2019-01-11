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11 января 201921:31 Александр Христенко

Шатдаун Трампа бьет рекорд длительности - 21 день

800 тысяч американских госслужащих не получили зарплату из-за приостановки работы правительства. Профсоюзы подают иски в суд. А работники — массово уходят на больничный.

Нынешний шатдаун всего в нескольких часах от исторического рекорда. А администрация Трампа, по данным The Washington Post, готовит почву для объявления чрезвычайного положения. Этот шаг позволит построить обещанную стену на границе в обход Конгресса. Но усилит внутренний кризис. Даже с Китаем — по словам Трампа — договариваться легче, чем с демократами.

Тысячи мигрантов пытаются прорваться из Тихуаны в Сан-Диего — американцы закрывают границу, с щитами выстраиваются живой цепью, и в итоге пускают слезоточивый газ. Таковая легенда масштабных учений, которые провели пограничники в Калифорнии.

 

К их коллегам в Техас отправился Дональд Трамп. Там он выслушал мнение специалистов и теперь сам выглядел неприступным как стена.

"Они говорят, мол, стена — это Средневековье! А как насчет колеса? Колесо ведь было придумано гораздо раньше стены. Просто есть вещи, которые работают. Колесо работает и стена — работает", — заявил американский президент.

Поездку Трампа в Техас освещал, в том числе его самый назойливый критик — корреспондент CNN Джим Акоста, которого лишали пропуска в Белый дом. В этот раз он вновь хотел разоблачить президента, но в одном из видео получилось скорее саморазоблачение.

"Вот этот стальной забор, о котором говорил президент. На той стороне видна Мексика, и пока мы шли вдоль этой стены, мы не видели никакой непосредственной угрозы — никаких мигрантов, которые бы пытались прорваться", — проинформировал общественность журналист.

Видео прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс: "Никогда не думала, что Джим Акоста будет делать нашу работу за нас и ясно объяснит, почему стены работают. Спасибо, Джим!"

Впрочем, в ходе совещания вскрылись и неприятные факты. Там где стена уже построена — появляются подкопы. Но углубляться в детали не стали — Трамп и республиканцы настаивают на своем.

Накануне встреча с демократами в Белом доме закончилась, по сути, так и не начавшись. Сообщали, что Трамп ударил кулаком по столу, развернулся и ушел.

"Я очень спокойно сказал — если вы не обеспечите нам защищенные границы, тогда пока! И я ушел. Я не кричал. Я не впадал в бешенство, как вы сообщали. Я очень спокойно вышел из комнаты. Я не бил кулаком по столу. Я должен был, но я не бил по столу", — сообщил Трамп.

Он все же готов хлопнуть дверью и ввести чрезвычайное положение. Тогда деньги на стену он получит в обход Конгресса.

Федеральные служащие, кажется, готовы уже на любой сценарий, лишь бы выйти на работу и получить деньги. Как раз сегодня, 11-го у них день зарплаты, которой не будет. А время выплат по кредитам и счета за ЖКХ уже пришли.

Компенсация поступит позже, когда правительство заработает, но пока шатдаун Трампа вот-вот побьет исторический рекорд продолжительности — 21 день.

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