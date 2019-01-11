В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС

На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107. Они были вооружены автоматами.

Перестрелка произошла у селения Агачаул, что между Кизилюртом и Махачкалой, уточняет РИА Новости со ссылкой на НАК.