Слухи и факты: Крымский мост - самое надежное сооружение в Черном море

"Крымский мост – это самый сейсмоустойчивый объект на всем побережье Черного моря от Турции до Крыма", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" председатель Общественного совета по строительству Крымского моста, корреспондент ВГТРК Николай Долгачев. Он назвал утверждения украинских политиков о ненадежности моста фантазиями и стремлением выдать желаемое за действительное: "Никуда мост не убегает: ни в право, ни влево, а ссылки украинских СМИ на некие спутниковые фотографии похожи на бред".

Долгачев отметил, что ничего надежнее Крымского моста в Черном море просто нет. Мост может выдержать 9-балльное землетрясение за счет применения шок-трансмиттеров. Эти устройства защищают мостовые конструкции от сейсмического воздействия. "Так что мост простоит сто лет без серьезного ремонта", — подчеркнул журналист.



Ранее украинский министр Вадим Черныш заявил, что "Крымский мост — это бутафорский пропагандистский проект, который создает угрозу для тех, кто по нему передвигается". По словам чиновника, "бравада со стороны строителей, что мост якобы такой стойкий, что выдерживает любое землетрясение, не отвечает действительности". Черныш утверждает, что мост "в спокойном состоянии движется, когда нет землетрясений": якобы одни его части "поднимаются вверх, другие движутся вниз".

Мост через Керченский пролив Россия начала строить в апреле 2015 года. В мае 2018 года было запущено автомобильное движение по мосту.