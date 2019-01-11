В машине уничтоженных в Дагестане боевиков обнаружен арсенал оружия

В Дагестане ликвидированы трое боевиков, которые пытались напасть на сотрудников ДПС. Всё произошло на федеральной трассе "Кавказ" между Кизилюртом и Махачкалой.

В результате перестрелки никто из полицейских и гражданского населения не пострадал. В машине экстремистов обнаружили целый арсенал оружия — автоматы, пистолет и боеприпасы.

Сейчас устанавливают их личности и причастность к другим преступлениям, передает телеканал "Россия 24".