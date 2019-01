Лавина накрыла ресторан при отеле в Швейцарских Альпах

Три человека пострадали в результате схода лавины в Швейцарских Альпах — снежная масса обрушилась на ресторан при отеле Santis на курорте Швегальп, отмечает Tagblatt. Последствия разгула стихии сняли на видео.

Инцидент произошел около 16 часов (18:00 по Москве) в минувший четверг, 10 января.

The massive clean up takes place after an avalanche spilled into the Hotel Säntis at Schwägalp Switzerland on Thursday — pic.twitter.com/0kolwYKiMh