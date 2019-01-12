ДТП в Оттаве: три человека погибли, 14 в критическом и 11 в тяжелом состоянии
В результате ДТП на транспортном узле Уэстборо в Оттаве с участием двухэтажного рейсового автобуса, который врезался в автобусную остановку, три человека погибли и 23 получили травмы разной степени тяжести.
Эту информацию сообщил прессе мэр столицы Канады Джим Уотсон. По его словам, верхний уровень автобуса поврежден. Люди, находившиеся там, некоторые время были заблокированы.
Среди погибших два пассажира автобуса и один человек с остановки, передает ТАСС.
Руководитель столичных парамедицинских служб Майлс Кэссиди сообщил, что с места ДТП было госпитализировано 25 пациентов, 14 из них в критическом состоянии и 11 в тяжелом.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших.
"Я направляю мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем затронутым сегодняшней трагической аварией в Оттаве. Благодарю службы экстренного реагирования, кто бросился на помощь, мы внимательно следим за ситуацией", — написал Трюдо на своей странице в Twitter.
I want to send my deepest condolences to the families of victims and everyone affected by today’s tragic bus crash in Ottawa. Thank you to the first responders who rushed to help — we’re monitoring the situation closely.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 12 января 2019 г.
Шеф городской полиции Шарль Бордело сообщил, что водитель автобуса – женщина — задержана и сейчас ее допрашивают.
По факту ДТП начато расследование. В настоящее время в полиции проверяют записи с камер наблюдения. К расследованию приобщены видеоматериалы, снятые свидетелями происшествия.
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