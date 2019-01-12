SpaceX увольняет несколько сот "талантливых и трудолюбивых" сотрудников

Пресс-служба американской компании SpaceX сообщила, что "должна расстаться с некоторыми талантливыми и трудолюбивыми членами команды". По данным СМИ, компания сократит число своих сотрудников на 10 процентов.

По официальной информации, распространенной пресс-службой, SpaceX должна "стать более компактной" и "добиться успеха в разработке межпланетных космических кораблей и мирового интернета космического базирования», передает РИА Новости.

Издание Los Angeles Times поделилось электронным письмом президента SpaceX Гвинн Шотвелл, в котором сообщается, что попавшие под сокращение работники получат компенсацию в размере заработной платы за восемь недель работы. Также им помогут с трудоустройством.

Компанию SpaceX основал предприниматель Илон Маск, она специализируется на запуске коммерческих спутников и других космических аппаратов.