Транссиб перекрыт из-за сошедших с рельсов 29 вагонов с углем

По уточненным данным, на перегоне Делюр-Тыреть ВСЖД в Заларинском районе Иркутской области сошли с рельсов 29 груженных углем вагонов.

Движение на Транссибе перекрыто в обоих направлениях, передает "Интерфакс".

По предварительной информации Главного управления МЧС России по региону, повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях.

Со станции "Зима" прибыл первый восстановительный поезд с бригадой специалистов. На место аварии должны прибыть еще два восстановительных поезда.

По данным ВСЖД, экологической угрозы в результате схода вагонов нет.