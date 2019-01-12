Посольство: в ДТП в Оттаве россияне не пострадали

Граждан России нет среди пострадавших в ДТП с двухэтажным рейсовым автобусом на западе канадской Оттавы. Об этом рассказал телеканалу "Россия 24" заведующий консульским отделом российского посольства в Оттаве Николай Москвичев.

По его словам, информации о пострадавших российских гражданах в посольство России в Канаде не поступало, дипмиссия поддерживает максимальный контакт с правоохранительными органами Канады.



Двухэтажный рейсовый автобус врезался в остановку около 16:00 по местному времени (около полуночи по Москве). В результате три человека погибли и 23 получили травмы разной степени тяжести.

Погибшие — два пассажира автобуса и один человек с остановки. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования их семьям.

По факту ДТП начато расследование, в полиции проверяют записи с камер наблюдения. К расследованию приобщены видеоматериалы, снятые свидетелями происшествия. Шеф городской полиции Шарль Бордело сообщил, что женщина-водитель автобуса задержана, сейчас ее допрашивают.