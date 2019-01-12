Руководитель команды "КамАЗ-Мастер" Чагин: мы крайне удивлены решением судей

Дисквалификация российского экипажа "КамАЗ-Мастер" под управлением Андрея Каргинова на ралли-рейде "Дакар" вызвала удивление у руководителя команды Владимира Чагина. Однако оспорить решение организаторов можно будет, по его словам, лишь после завершения соревнований.

"Крайне удивлены решением судей, но опротестовать его не можем – в лучшем случае только после завершения ралли. Мы вынуждены принять это решение и продолжить выступать тремя экипажами", – цитирует Чагина ТАСС.



Кроме того, руководство "КамАЗ-Мастер" попросило организаторов "Дакара" ужесточить правила поведения для зрителей. Напомним, что во время пятого этапа ралли-рейда выбежавший из огороженной зоны 60-летний зритель попал под заднее колесо машины Каргинова. После этого инцидента российский экипаж "КамАЗ-Мастер" был дисквалифицирован.