Тренер сборной России по гандболу Кокшаров: для нас все начинается заново

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров дал оценку стартовой игре своих подопечных против сербской команды на чемпионате мира, который проходит сразу в двух странах – Германии и Дании. По мнению наставника россиян, ничья с Сербией не дает повода "посыпать голову пеплом".

"Ничья ничего не дает ни нам, ни сербам. Групповой турнир продолжается, нужно готовиться и работать дальше. Мы стартуем заново", – приводит слова Кокшарова официальный сайт Федерации гандбола России.

Также он посетовал на плохую игру команды в защите. "Ни оборона, ни вратари нам толком не помогли", – заявил наставник россиян.

Тем не менее Кокшаров считает, что для сборной России еще ничего не потеряно на турнире. "Нет времени посыпать голову пеплом. Нужно делать корректировки, улучшать свою игру и идти вперед", – отметил специалист.

Напомним, что в стартовом матче на чемпионате мира российские гандболисты сыграли вничью с сербами со счетом 30:30. 12 января они встретятся с объединенной командой Кореи. Игра начнется в 17:30 по московскому времени.