Опубликованы фото с места взрыва в центре Парижа

Очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии, сделанные на месте мощного взрыва, прогремевшего утром в субботу, 12 января, в IX округе Парижа на правом берегу Сены.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на улице Тревиз.

В результате произошедшего оказалось повреждено несколько домов, на месте взрыва возник пожар.



В район ЧП стянуты значительное количество сотрудников экстренных служб и специальной техники.

Официальных заявлений по поводу погибших и пострадавших пока не поступало.