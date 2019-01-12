Президент СБР Драчев назвал слова Фуркада в адрес Логинова "детским лепетом"

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался по поводу заявления Мартена Фуркада, потребовавшего от Александра Логинова извинений перед спортсменами за давнее нарушение антидопинговых правил. Президент СБР посчитал, что слова знаменитого француза показывают его слабость.

"Все эти реплики происходят от своей слабости. Это какой-то детский лепет, Фуркад вроде взрослый человек, а как будто играет в песочнице", – цитирует Драчева Чемпионат.com.

Также он рассказал, что на месте Логинова постарался бы не ввязываться в разговоры с осуждающими его соперниками. "Надо меньше обращать на это внимание и заниматься своей работой. Саша идет очень хорошо, зачем на это тратить лишнюю энергию?", – добавил глава Союза биатлонистов России.

Напомним, что после победы Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе, на него с критикой обрушились несколько ведущих биатлонистов мира. Они до сих пор не могут простить россиянину употребление допинга, за которое спортсмен уже отбыл двухгодичную дисквалификацию.