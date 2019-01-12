Женская "молодежка" России дала бой канадкам на чемпионате мира

На чемпионате мира по хоккею среди женских молодежных сборных определились финалисты. В решающем матче сыграют спортсменки США и Канады. "Кленовые листья" в полуфинале встречались со сверстницами из России и едва не проиграли, победив только в овертайме – 4:3.

Наша команда на этом первенстве билась с фаворитами турнира из США и Канады на равных. В группе россиянки уступили американкам со счетом 2:3, а канадкам устроили "теплый" прием в матче 1/2 финала.

Анна Савонина, Илона Маркова и Елена Проворова забили соперницам три гола, переведя матч в дополнительное время. И только там "листья" дожали нашу сборную. Команда США в другом полуфинале уверенно победила соперниц из Финляндии со счётом 7:1.